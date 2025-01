Tvplay.it - Inter, accordo trovato e nuovo acquisto: è fatta

Tempo di manovre di calciomercato per l’. La società nerazzurra si è mossa con convinzione nelle ultime ore e sta ultimando un affare al quale lavora ormai da settimane.La sfida di campionato che l’ha pareggiato con il Bologna, valida per il recupero della 19esima giornata di Serie A, si è in parte svolta anche sugli spalti. Nel senso che le poltrone dello stadio sono l’occasione per i dirigenti di studiare ancora più approfonditamente la situazione della squadra, capire le necessità e quindi i punti divento e anche per confrontarsi. Aspetti che sicuramente hanno caratterizzato la serata dell’, in attesa di chiudere una trattativa alla quale lavorava da tempo.: è(LaPresse) – tvplay Si tratta di quella che è stata protagonista dell’incontro avvenuto in giornata a Milano fra i vertici dell’e Ignacio Astore, presidente del Newell’s Old Boys, giunto in Italia per l’affare che coinvolge una stellina argentina, ovvero il promettente centrocampista classe 2005, Tomas Perez.