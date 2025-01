Quotidiano.net - Insediamento Trump, ci sarà anche il Ceo di TikTok. Ecco come il tycoon punta a salvare l’app negli Usa

Leggi su Quotidiano.net

Washington, 16 gennaio 2025 – Ciil Ceo di, Chew Shou Zi, all'del 20 gennaio del presidente eletto americano Donald. Chew Shou Zi è stato invitato a sedere in una posizione d'onore sul palco, nei posti occupati tradizionalmente da ex presidenti, familiari e altri ospiti importanti. Lo riporta il New York Times che, in base a due persone vicine al dossier, ha riferito che l'invito è stato fatto dalVance Inaugural Committee. Il ceo disi unirà ai magnati della tecnologia attesi tra cui Mark Zuckerberg, Elon Musk e Jeff Bezos.valuta ordine esecutivo perUsa, con 14 milioni di follower su, starebbe valutando in base alle ultime indiscrezioni un ordine esecutivo per sospendere in via temporanea l'imminente bando della popolare app della cinese ByteDance per 60-90 giorni dopo l'