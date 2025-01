Bergamonews.it - “Ingordigia”, Gigi Riva presenta il suo nuovo libro al Mutuo Soccorso

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Giovedì 16 gennaio alle 18.30 all’Associazione generaleBergamo si terrà un incontro con il giornalista e scrittore, che presenterà il suo. Vita, morte e truffa del broker dei vip”.Dialogherà con lui il giornalista Dino Nikpali.IL– Servendosi dei più affilati strumenti della narrazione,racconta un caso clamorosamente sottaciuto della recente storia d’Italia, confermandosi una delle più efficaci voci contemporanee della letteratura del vero.Il 19 giugno 2022 Massimo Bochicchio – definito dalla stampa “il broker del vip” – si schianta con la sua BMW K75 contro un muro perimetrale dell’aeroporto dell’Urbe. Il corpo è carbonizzato al punto che per accertarne l’identità bisogna ricorrere all’esame genetico. Il giorno dopo, Bochicchio sarebbe dovuto comparire in tribunale per la terza udienza nel processo a suo carico.