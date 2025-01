Formiche.net - Incontro Tajani-Nafti. Tutti i progetti tra Italia e Tunisia

Un Paese amico, con cui continuare a collaborare fattivamente, nella consapevolezza che la cornice rappresentata dal Piano Mattei è non solo uno status quo di oggi, ma potrà rivelarsi un proficuo investimento per il futuro.proseguono il cammino della collaborazione, dopo le passate interlocuzioni che hanno portato alla visita strutturata di Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen e Mark Rutte. Erano i giorni della progettualità legata all’emergenza migranti: oggi, a seguito di numeri incoraggianti che raccontano di un crollo degli arrivi, Roma e Tunisi danno inizio alla fase due dei loro rapporti.Qui FarnesinaDi questo e di tanto altro hanno discusso alla Farnesina il ministro degli Esteri Antonioe il suo omologo tunisino Mohamed Ali, consapevoli che i due paesi mostrano una “comune visione per la pace nell’area del Medioriente e del Mediterraneo”.