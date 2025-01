News.robadadonne.it - Incendi a Los Angeles, distrutta la casa di Milo Ventimiglia e della moglie incinta al 9° mese

Gliche stanno devastando Losormai da giorni e che hanno causato finora 24 vittime hanno distrutto anche le case di diverse celebrity; fra loro c’è, l’amato Jess Mariano di Una mamma per amica e ora protagonistaserie This Is Us, che nei roghicittà californiana ha perso la propria abitazione.Lo ha raccontato lo stesso attore a CBS Evening News, spiegando che lo scorso martedì lui e la, Jarah Mariano,al nono, sono stati costretti a lasciare laportando con sé tutto ciò che avevano, non potendo però salvare dalle fiamme alcune cose importanti, ad esempio le cose per il bambino in arrivo. Tutto andato distrutto, ha raccontato.“Credo ci sia un momento di shock in cui realizzi: ‘Sta succedendo davvero’ – ha detto, raccontando di come lui e Mariano abbiano guardato dalle telecamere la lorovenire avvolta dalle fiamme – Poi, a un certo punto, spegni tutto.