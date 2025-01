Ilrestodelcarlino.it - "Il sindaco fascista e cocainomane". Paolorossi vince e fa beneficenza

"L’avvocato Renato Bianchini di Macerata anni fa scriveva su Facebook: ‘Filottrano è nota per aver dato i natali a fascisti e cocainomani come Luca’. Io lo denunciai, il giudice mi ha dato ragione e, come da mia promessa, i soldi ottenuti li ho devoluti in". E’ lo stesso primo cittadino di Filottrano a raccontarlo. Ha scelto un’associazione in particolare che lo scorso mese è rimasta coinvolta in un incidente: "Ho scelto "Gioia di vivere" di Filottrano perché proprio nel dicembre scorso una loro collaboratrice ha avuto un incidente durante il quale l’auto dell’associazione è rimasta distrutta. Spero che con questo denaro riesca ad acquistare una piccola auto per continuare a dare il prezioso servizio che garantiscono già da tanto tempo alla nostra bella comunità. Ringrazio l’avvocato Fabrizio Belfiore per avermi supportato sin dal primo giorno di questa vicenda".