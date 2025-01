Ilrestodelcarlino.it - Il Romagna è pronto a ributtarsi nella mischia. Luci: "Si vince non accontentandosi mai"

"Quello che ci serve ora è la confidenza. La confidenza che ti spinge a entrare in campo sapendo di poter andare ’in battaglia’ contro tutti’. Avendo tutto quello che serve perre". Simone, direttore tecnico delRfc, guarda con ottimismo alla ripresa del campionato di rugby di serie A, in programma domenica, quando la squadra con base a Cesena sarà impegnata nell’ultima sfida del girone d’andata, contro Villa Pamphili, fanalino di coda del torneo con appena un punto conquistato dopo otto incontri. I Galletti navigano invece a metà classifica, attualmente quinti, con un bottino di 24 punti, conquistati in un crescendo di risultati e prestazioni. "Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro - analizza- quello programmato da uno staff tecnico di primissimo piano ed eseguito in campo da una squadra di talento e fortissimamente motivata.