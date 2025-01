Lanazione.it - Il ribaltone sul Piano rifiuti, in Regione salta il campo largo. Tensioni anche in maggioranza

Firenze, 16 gennaio 2025 – Il sogno difinisce in discarica. Anzi, nel termovalorizzatore. Dopo mesi di avvicinamenti e atti congiunti col Pd toscano, ilregionale di gestione deie dell’economia circolare ha infatti ricevuto la bocciatura dei Cinque Stelle in Consiglio regionale, peraltro accompagnata dal no dellaagli ordini del giorno dei pentastellati. Dopo una giornata di veleni, solo a notte ilviene approvato dal consiglio regionale: 24 favorevoli (Pd compatto), 11 contrari (M5s e centrodestra). «Sono 19 gli impianti in realizzazione o in via di autorizzazione – ha detto l’assessora all’ambiente Monia Monni commentando il-. Si tratta di impianti di riciclo, per itessili, i Rae e di piattaforme più complesse. Lanon ha competenze dirette sulla tariffe ma credo che spingendo la Toscana verso un modello di economia circolare si creino i presupposti per garantirne la stabilità e che questo sia uno dei risultati più importanti».