Il ponte sul Candiano chiuso due settimane per manutenzione: come cambia la circolazione

Ravenna, 16 gennaio 2025 — In vista dei lavori inderogabili distraordinaria delmobile sul Canale— la struttura che da oltre 8 anni sopporta il passaggio di circa 10 milioni di veicoli all’anno — la struttura resterà chiusa al traffico dalle ore 8.30 di lunedì 27 gennaio 2025 alle ore 18 di lunedì 10 febbraio 2025. Gli interventi di verifica e controllo programmati si rendono necessari alla luce delle prove di funzionamento svolte periodicamente sulper garantirne la massima sicurezza ed efficienza. In considerazione della chiusura delmobile dal 27 gennaio al 10 febbraio per interventi inderogabili distraordinaria, disposta dall’Autorità portuale, proprietaria e titolare del, il Comune istituirà modifiche alla viabilità contenute in un’ordinanza in corso di emanazione.