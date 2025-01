Il piano di Donald Trump per sospendere «a tempo» il ban di TikTok negli Usa

Leggi su Open.online

Il 19 gennaio entrerà in vigore il divieto di usareStati Uniti. Il giorno dopo,giurerà come 47esimo presidente, ricevendo il testimone da Joe Biden. Ma il miliardario repubblicano ha intenzione di ottenere una proroga al bando della piattaforma cinese, anche se si tratta di una corsa contro il. Con una legge votata dal Congresso a larga maggioranza bipartisan, al colosso cinese tech ByteDance è stata intimata la vendita dell’app per questioni di sicurezza nazionale. Secondo il legislatore, c’è il rischio che l’azienda possa trasmettere i dati personali degli utenti americani al governo cinese. ByteDance aveva sei mesi diper perfezionare la vendita, ma nonostante le indiscrezioni, pare che non abbia alcuna intenzione di adeguarsi alla normativa. Per cuidovrà dire addio agli Usa.