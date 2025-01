Lortica.it - Il nuovo volontariato digitale: l’attivismo a portata di click

C’è unmodo di fare, e non passa più solo per le tradizionali raccolte fondi o le iniziative in piazza. Oggi, grazie alla tecnologia,è diventato, diffuso, adi. Riccardo Luna, giornalista ed esperto di innovazione sociale, sottolinea spesso come il web abbia trasformato l’impegno sociale, rendendolo più accessibile, veloce e globale.Ma cosa significa “”? Fino a qualche anno fa, contribuire a una causa richiedeva una presenza fisica: raccogliere firme, distribuire cibo o partecipare a eventi locali. Oggi, un semplicepuò fare la differenza: diffondere un appello sui social, sostenere una raccolta fondi online, offrire competenze specifiche a distanza. In pochi secondi, è possibile essere parte di una rete globale che agisce per il cambiamento.