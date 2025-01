Sport.quotidiano.net - Il mercato si muove: i ducali interessati al centrale croato, come sostituto a Casteldebole piace il connazionale della Fiorentina. Parma su Erlic, idea Pongracic. Lyko, c’è l’Aek

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilinizia arsi. L’agente diha smosso le acque e lo ha fatto in maniera decisa, proprioper Frattesi con l’Inter: Giuseppe Riso ha avuto la garanzia daldell’interessamento alnonostante gli arrivi di Lovik e Vogliacco. Pure l’agente digiannis ha in mano l’interessamento concreto delAtene per il proprio assistito: se il salto dal Bologna e la Champions alla Salerniatana non aveva acceso il laterale mancino, un ritorno in patria con contratto pluriennale a 31 anni e a 5 mesi e mezzo dalla scadenza cambia i piani. Il Bologna attende offerte concrete e sonda ilper prepararsi a eventuali cessioni e nuovi acquisti in vista dell’ultima settimana. Per la difesa, contatti con la: Biraghi (31 anni), in rotta con la viola, è uomo di fiducia di Italiano.