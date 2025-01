Ilrestodelcarlino.it - Il libro dei due storici Ciampani e Rogari

Oggi alle 17.30, nella sala Spadolini della Biblioteca di Storia contemporanea Oriani di Ravenna (via Ricci 26), ci sarà la presentazione del volume di Andreae Sandrodal titolo ’Patria, rappresentanza politica e mutamento sociale, 1886-1887/1887-1903’ (Rubbettino 2024). Il, secondo volume di una storia dell’Italia contemporanea promossa dall’editore Rubbettino in occasione dei suoi cinquant’anni di vita, è incentrato sugli anni, cruciali per la costruzione della nuova nazione italiana, compresi tra la fine della terza guerra di indipendenza e la crisi di fine secolo, fino alle soglie dell’età giolittiana. Gli autori, due dei maggioriitaliani, ne discuteranno con i docenti dell’Università di Bologna Michele Marchi ed Elena Musiani. Informazioni: 0544-214767 / informazioni@bibliotecaoriani.