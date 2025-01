Ilrestodelcarlino.it - Il grande omaggio al genio Ennio Morricone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uno specialeal maestro, dal titolo ’Musiche da Oscar’, con le più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre quattrocento musiche da film, dagli esordi con Sergio Leone, Elio Petri, Bernardo Bertolucci, fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore e Tarantino, quello in programma domani alle 21, al PalaRiviera (biglietti da 29 a 40 euro, prevendite ticketone.it) In scena l’ensemble Le Muse, diretto dal maestro Andrea Albertini, che condurrà il pubblico nell’universo creativo di. Nel concerto Musiche da Oscar sono previste non solo colonne sonore, ma anche brani celebri del compositore. Protagonista strumentale è l’Ensemble Le Muse, che ha rappresentato l’eccellenza musicale italiana all’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’Ue, nel 2015.