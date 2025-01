Panorama.it - Il gran ritorno di Scissione, la serie tv sulle vite sdoppiate in un ufficio da incubo

Leggi su Panorama.it

Dopo tre anni di attesa, ilnell'inquietante universo di Lumon Industries si preannuncia come uno degli eventi televisivi più attesi del 2025. La seconda stagione di(Severance), ladistopica creata da Dan Erickson e prodotta dal regista Ben Stiller, vincitrice di un Emmy e di un Peabody Award, debutta il 17 gennaio su Apple TV+. L'evento di premiere previsto per lunedì scorso è stato annullato a causa degli incendi che hanno colpito Los Angeles, ma Apple si è attivata per sostenere gli sforzi di soccorso.La nuova stagione dellathriller, che ha rapidamente conquistato pubblico e critica a livello globale, sarà composta da 10 episodi. Con un nuovo appuntamento ogni venerdì fino al 21 marzo, gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio sempre più oscuro e avvincente all’interno del perturbante universo della work-life balance forzata.