Il debito italiano è sempre più pesante. Ma ai mercati non sembra dispiacere

L’Italia ha raggiunto i 3 mila miliardi dipubblico. Ma non è stata una sorpresa: dopo gli anni della pandemia farciti di bonus, sussidi e altre forme di sostegno, legittime al momento, il deficit si è gonfiato un poco alla volta, alimentando il. Ma ecco il rovescio della medaglia. Se è vero, come raccontato da Formiche.net, che il 2024 si è concluso all’insegna della fiducia e del buon umore dei, tale moodcontinuare anche in questo primo scampolo di 2025.Come a dire, ilsarà anche oltre la soglia dei 3 mila miliardi, ma a giudicare dall’esito delle due aste Btp, il titolo benchmark per ilproprio che lo Stivale continui a suscitare una certa fiducia negli investitori (lo spread Btp/Bund è ormai saldamente sotto i 120 punti base).