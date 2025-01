Anteprima24.it - Il Convitto Nazionale apre le porte agli studenti del domani

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 18 gennaio 2025 ildi Avellinoancora le suealunni della città e della provincia, in procinto di iscriversi alle classi prime dei tre segmenti dell’Istituzione educativa. La Scuola Primaria, la Secondaria di I grado, il Liceo Classico e Classico Europeo attendono famiglie epresso la storica sede di Corso Vittorio Emanuele.La mattina, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, i Docenti e gli Educatori della Scuola Primaria accoglieranno i visitatori con laboratori artistico-espressivi e tecnologici e con un funzionale sllo informativo, per fugare ogni dubbio sulle scelte future. Sempre di mattina e alla stessa ora anche i Docenti e gli Educatori della Secondaria di I grado accoglieranno genitori e figli allo sllo informativo e di inclusione, appositamente predisposto per tutto il I ciclo.