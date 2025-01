Ilfattoquotidiano.it - Il ceo di Tiktok Chew Shou Zi prenderà parte all’insediamento di Trump: possibile soluzione sul bando dell’app cinese negli Usa

A sorpresa,Zi, Ceo diciperàdel presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, il 20 gennaio, occupando una posizione d’onore sul palco riservato a ex presidenti, familiari e ospiti di rilievo. Secondo il New York Times, ilVance Inaugural Committee ha esteso l’invito a, che siederà insieme agli altri magnati tecnologici di spicco come Mark Zuckerberg, Elon Musk e, probabilmente, Jeff Bezos.Questa mossa sembra inserirsi nella strategia che l’amministrazionesta adottando nei confronti. Il presidente sta considerando un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente ilsu, di proprietà di ByteDance, per un periodo di 60-90 giorni dopo l’insediamento. Si tratta di un netto cambiamento rispetto al 2020, quandoaveva tentato di vietare l’appStati Uniti e di forzarne la vendita a società americane.