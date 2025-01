Ilfattoquotidiano.it - Il caso Zaia è tutto qui: un Governatore-influencer con la mania del controllo esasperato

si è già smentito da solo, il terzo mandato lo ha già fatto – il prossimo infatti sarebbe il quarto – ma si è scordato di aver pubblicizzato, proprio lui, per mari e per monti, che la legge sui due mandati come limite massimo era stata una sua precisa volontà perché, diceva, “bastano due mandati e poi a casa!”.In realtà noi sappiamo bene che quella norma dei due mandati l’aveva solo subita da un Consiglio Regionale del Veneto che, unendo maggioranza e opposizione, l’aveva inserita nello Statuto nel lontano 2011. Ma tant’è, faceva comodo allora cavalcare populisticamente una norma che limitava nel tempo il massimo potere locale esistente. Poi si sa “l’appetito vien mangiando” e quale miglior cosa che poter proseguire ad libitum l’esercizio del potere?Del resto la storia si ripete, raccontiamola.