Ilrestodelcarlino.it - Il capo della polizia in città. Pisani incontra gli agenti feriti. Ringraziamenti e solidarietà

Vittorioè arrivato alle 11 in piazza Galilei. Una visita bolognese di un paio d’ore quella del, venuto inper ringraziare personalmente gliper i loro sforzi e il loro equilibrio, in un momento caratterizzato da forte tensione e anche da un clima difficile e per certi versi ostile nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine.hato alla caserma Smiraglia anche glirimastisabato negli scontri in centro storico: dieci dei sessanta del Reparto mobile in servizio quella sera hanno riportato lesioni, uno ha anche perso un dente, dopo essere stato colpito con un tavolino lanciatogli contro. Ilsi è trattenuto una mezz’ora anche con i sindacati, che hanno ringraziato per la vicinanza, molto importante in un momento così complesso.