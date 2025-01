Il 2025 sarà un anno record per il nucleare | La Cina potrebbe superare Ue e Usa – Il report

Leggi su Open.online

C’è spazio anche per ilnella transizione energetica che le economie di tutto il mondo stportando avanti per accantonare una volta per tutte – e nel più breve tempo possibile – l’uso dei combustibili fossili, principali responsabili della crisi climatica. A consacrare il ritorno dell’energia atomica al centro del palcoscenico è l’Agenzia internazionale dell’energia, massima autorità in materia, che nel suo ultimoparla di «una nuova era» per il. Secondo la Iea, «il rinnovato slancio» dietro l’energia atomica permetterà alle centrali nucleari di generare nelun livellodi elettricità.Il ruolo delnella lotta ai cambiamenti climaticiLe previsioni dell’Agenzia internazionale dell’energia per il 2050,in cui si auspica che le economie di tutto il mondo riescano ad azzerare le emissioni nette di gas serra nell’atmosfera, dicono che sarsoprattutto le fonti rinnovabili – in primis, eolico e solare – a soddisfare la domanda di energia elettrica.