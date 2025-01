Liberoquotidiano.it - "Ieri presentato l'esposto, e guarda caso oggi...": caos treni, le parole chiare di Salvini da Vespa

Sull'da Fs "stanno indagando la Procura, le Forze dell'Ordine, perché ogni tanto qualche incidente può accadere, però avere una serie di eventi negli orari precisi, in giorni conseguenti, qualche dubbio l'ha fatto venire e penso che ci sia materiale su cui le Forze dell'Ordine stanno ragionando e lavorando. Perché sarebbe gravissimo che qualcuno per fare battaglia politica, per attaccare il ministro, il segretario della Lega, danneggiasse la giornata di lavoratori, studenti, pendolari, turisti. Sarà una coincidenza". Ledel ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoospite di 5 Minuti su Rai 1 sono molto. "Però, che è il primo giorno dopo la presentazione dell'e non c'è stato nessun problema. Il tasso di puntualità entro i 5 minuti deiregionali è stato del 92%.