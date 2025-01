Ilgiorno.it - Idrocarburi nella Muzza. Arrivano i vigili Nbcr

Sversamenti dinelle acque del canale. In azione il nucleodeidel Fuoco e i tecnici dell’Arpa giunti sul posto con la polizia locale. L’allerta è partita dalla sala operativa della Protezione Civile regionale che aveva ricevuto una segnalazionetarda mattinata. Allertata anche la Città Metropolitana, che ha il compito di predisporre la decontaminazione dei luoghi interessati. I controlli sul posto hanno ridimensionato l’emergenza ambientale. L’Arpa: "Lo sversamento dinon ha interessato il fondale e le sponde della, viaggia sulla superficie dell’acqua in quantità non preoccupante". "L’inciviltà ambientale è dilagante", così l’assessore all’Ambiente Mario Cerri, "Dalle verifiche fatte dalla polizia locale e dai tecnici dell’Arpa si apprende che quel liquido inquinante non arriva dalla centrale Rusca dell’ex Linificio, ma dalle zone a nord del percorso fluviale.