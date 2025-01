Nerdpool.it - “I Love Japan”: ogni mese, un appuntamento al cinema!

Adler Entertainment in collaborazione con Dynit è felice di annunciare la nascita di I, l’etichetta che riunirà le produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani o in occasioni di importanti anniversari. Anime e live action popolarissimi in Giappone arriveranno anche in Italia: tutti i fan e gli appassionati delnipponico potranno vedere le grandi storie che negli ultimi anni hanno stregato il pubblico giapponese, conquistando il box office e il cuore degli spettatori.Si parte con una trilogia live action incentrata su storie di passione, amicizia e profondi sentimenti. Tra febbraio e aprile 2025 usciranno Let Me Eat Your Pancreas (3, 4 e 5 febbraio), Your Eyes Tell (3, 4 e 5 marzo) e April Come She Will (7, 8 e 9 aprile).Si inaugura la stagione dei live action con l’uscita del teen-drama Let Me Eat Your Pancreas (Kimi no Suiz? wo Tabetai), che arriverà per la prima volta nelle sale italiane il 3, 4 e 5 febbraio.