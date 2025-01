I grandi campioni non hanno bandiera sono patrimonio di tutti coloro che amano il calcio!

Leggi su Ilnerazzurro.it

In una lunga lettera pubblicata da The Players Tribune, Francesco Totti racconta la sua storia d’amore con la Roma. Questo il testo integrale.“Ventisette anni fa qualcuno bussò alla porta del nostro appartamento di Roma. Ad aprire andò mia madre Fiorella. Le persone che erano dietro la porta avrebbero potuto cambiare la mia carriera calcistica. Quando aprì la porta c’erano dei signori che si presentarono come dirigenti sportivi. Ma non erano della Roma: indossavano indumenti rossi e neri. Erano del Milan e volevano che andassi a far parte della loro squadra. Ai costi.Mia madre alzò le braccia al cielo. Che cosa pensate che abbia detto a quei signori? Quando sei un ragazzo di Roma, cisolo due scelte: puoi essere giallorosso o biancoceleste. Roma o Lazio. Nella nostra famiglia, esisteva solo una scelta possibile.