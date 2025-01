Game-experience.it - Horizon Forbidden West ha venduto meno di Zero Dawn, sorprendendo Shuhei Yoshida

Il franchise di, creato da Guerrilla Games, è uno dei pilastri del panorama PlayStation. Tuttavia,non è riuscito a replicare il successo del suo predecessore,, storico dirigente Sony, ha espresso la sua sorpresa per le vendite più basse del secondo capitolo, considerandole inaspettate, soprattutto vista l’ambizione del progetto e l’affermazione del primo titolo.Come riportato da GamesRadar, secondonon ha raggiunto i numeri di vendita previsti. Con oltre 8,4 milioni di copie vendute, il gioco è stato ben accolto dalla critica e dai fan, ma hasignificativamenterispetto a, che aveva superato le 24 milioni di unità.ha sottolineato che, in genere, un sequel di una proprietà intellettuale affermata tende a vendere meglio grazie alla base di fan già consolidata, ma questo non è stato il caso.