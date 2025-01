Highlights goal risultati di Newcastle vs Wolves e Leicester vs Crystal Palace

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-16 01:35:00 Ecco quanto riportato poco fa:Mercoledì Arsenal-Tottenham, Everton-Aston Villa,City-sono stati i protagonisti della Premier League.I Magpies hanno iniziato la serata al quinto posto e puntavano a estendere la serie di vittorie a nove partite in tutte le competizioni contro avversari che erano usciti dalla zona retrocessione sotto la guida del nuovo allenatore Vitor Pereira.Matheus Cunha è tornato per idopo la sua squalifica di due partite per aver rubato gli occhiali a un membro dello staff di Ipswich @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/Wk3kJpZpUv— Calcio su TNT Sports (@footballontnt) 15 gennaio 2025Il, penultimo in classifica, aveva perso le cinque partite precedenti di campionato, ma sabato ha battuto il QPR di seconda divisione 6-2 in casa nel terzo turno della FA Cup, mentre il, quindicesimo, ha iniziato sette punti sopra i Foxes.