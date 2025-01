Movieplayer.it - Harry Potter torna da stasera su Italia 1: il calendario della maratona televisiva 2025

Leggi su Movieplayer.it

Dain TV, su1 in prima serata: ecco quando andranno in onda tutti i film dedicati al maghetto più famosoletteratura e del cinema. I fan diormai lo sanno, una volta all'anno riceveranno un regalo da Mediaset: ladi tutti i film che hanno per protagonista il celebre maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Si cominciasu1, in prima serata, e si prosegue fino a marzo.: ilNonostante quasi ogni piattaforma streaming consenta ormai da mesi la visione di tutti i film diin qualunque oragiornata, il passaggio sulla tv generalista resta sempre un momento magico e imperdibile. Ecco, così, quando sintonizzarsi su1, per .