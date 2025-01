Quotidiano.net - Hamas: Israele non ha raggiunto obiettivi a Gaza, cessate il fuoco è una sconfitta

Leggi su Quotidiano.net

Uno dei leader di, Khalil al-Hayya, ha affermato in un discorso televisivo chenon è riuscito a raggiungere i suoinella Striscia die definisce l'accordo diilcome un "momento storico" e unaper lo Stato ebraico. "Il nostro popolo ha frustrato glidichiarati e nascosti dell'occupazione: oggi dimostriamo che""non sconfiggerà mai il nostro popolo e la sua resistenza", ha detto al-Hayya citato dai media locali. Il leader diha elogiato i massacri di israeliani guidati dal gruppo palestinese il 7 ottobre 2023 che hanno dato inizio alla guerra nella Striscia dicome un "successo militare" e "una fonte di orgoglio" per il popolo palestinese. Al-Hayya ha apprezzato anche Hezbollah in Libano e gli Houthi nello Yemen per aver lanciato attacchi controin solidarietà alla causa di