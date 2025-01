Hai capito Lorenzo… Grande Fratello così il modello si prende la sua rivincita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Per la gioia dei fan deltorna il doppio appuntamento settimanale con la diretta di Alfonso Signorini. E proprio dopo la puntata più infuocata che mai di lunedì scorso, quella che ha visto l’eliminazione tanto controversa di Helena Prestes. Le anticipazioni sulla puntata di giovedì 16 gennaio non si sono fatte attendere e già da ore sappiamo cosa succederà. In parte, ovviamente.Per esempio è ormai acclarato che Helena Prestes tornerà nella casa per dei confronti. Ma anche Jessica Morlacchi, come annunciato da Federica Panicucci a Mattino Cinque. Ancora: per Lorenzo Spolverato ci sarà un confronto inaspettato. il conduttore Alfonso Signorini aveva accennato a un possibile flirt del concorrente con una figura del mondo della moda ma Lorenzo aveva negato ribadendo il suo interesse esclusivo per le donne.