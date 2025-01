Ha solo 17 anni Mohamed e manca da casa da ieri | l’associazione Penelope rilancia l’appello della famiglia Ricerche in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Scomparsa preoccupante:Chaabi irreperibile dal 15 gennaio 2025Cresce l’apprensione a Cassino per la scomparsa diChaabi, ragazzo di 17di cui non si hanno più notizie dal 15 gennaio 2025. Il giovane si è allontanato senza lasciare alcun segnale e la suaè profondamente preoccupata per le sue condizioni.Descrizione e abbigliamento al momentoscomparsaè alto 1,65 metri, pesa 65 kg, ha i capelli neri ricci e occhi neri. Al momentoscomparsa indossava un piumino bianco con cappuccio e maniche nere, jeans neri e scarpe da ginnastica bianche Nike.dele delle autoritàODV ha lanciato un appello urgente per ricevere qualsiasi segnane utile. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare il Prontoal numero 339.