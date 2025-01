Top-games.it - Guida su Come Ottenere le Armi dei Boss in Lies of P

Leggi su Top-games.it

All’interno del mondo diof P, troverete undicispeciali, di cui dieci potrete acquisirle in cambio dell’Ergo deisconfitti, mentre la restante sarà disponibile alla fine della vostra avventura, ti invitiamo dunque a leggere questasuledeiinof P per completare anche i Trofei annessi.Per poter scambiare l’Ergo dei, il vostro primo passo sarà raggiungere la maestosa Cattedrale di San Frangelico. Una volta all’interno, procedete fino alla biblioteca e poi continuate nel percorso principale fino a raggiungere un ascensore. Salite fino a una balconata, dove incontrerete Alidoro, il vostro futuro mercante di fiducia per queste transazioni.ledeiinof P usando Ergo RaroI preziosi Ergo Rari necessari perquesteprovengono dalla sconfitta deipiù grandi, una sorta di anima deitipica dei giochi From SoftwareDark Souls o Elden Ring.