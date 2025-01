Gonzato | la sinistra grida allo scandalo per colpire il ddl Sicurezza

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'inchiesta, ma per vilipendio alla lingua italiana, andrebbe aperta contro l'ambientalista che non dice «donne», bensì «persone socialmente identificate come donne». L'ambientalista si fa chiamare Val - in un video, rilancia: «Persone femminilizzate». È il neoidioma che cancella le differenze di sesso. L'attivista di Extinction Rebellion – l'estinzione è dell'italiano, non dell'ambiente – denuncia di aver subìto abusi dai poliziotti di Brescia durante la perquisizione in questura. La ragazza, assieme ad altri compagni diversamente identificati come uomini e donne, lunedì ha manifestato davanti alla sede di Leonardo, azienda a controllo pubblico che si occupa die difesa, ed è stata portata via. Con lei alcuni rappresentanti di Ultima Generazione e Palestina Libera. «Mi hanno chiesto di togliermi le mutande e fare tre squat (piegamenti sulle gambe, ndr) per dei controlli, a detta loro.