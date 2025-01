Tvpertutti.it - Giulia Salemi e Pretelli genitori: nome figlio particolare e significato

Un lieto evento ha riempito di gioia i fan die Pierpaolo: è nato il loro primoinsieme, Kian. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi tramite un emozionante post pubblicato sui social da, dove la coppia appare raggiante, con lache tiene teneramente in braccio il piccolo. "Kian", ha scritto l'influencer su Instagram, accompagnando la dedica con una foto che trasmette tutta la felicità del momento. In pochi minuti, il post ha raccolto migliaia di commenti e reazioni da parte di fan, amici e colleghi, tutti desiderosi di congratularsi con la coppia per questa meravigliosa novità.Per, Kian rappresenta il primo, mentre per Pierpaolo è il secondo., infatti, è già papà di Leonardo, nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero.