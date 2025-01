Gamberorosso.it - Giù le vendite di vino per quasi tutti i produttori europei. L'analisi di Prowein spinge a investire sui nuovi trend

Costi di produzione, riduzione del potere d'acquisto dei consumatori, recessione economica globale. Sono le preoccupazioni in cima alla lista dei 1.300 esperti del settore vitivinicolo di tutto il mondo (trae trade), sentiti a fine 2024 nell'ultima edizione (l'ottava) del Business report diintitolato The future of wine che, anche per questo 2025, si è affidato alla Geisenheim University per sondare il sentiment del mercato per i prossimi anni.Il settore, definito a un «bivio fondamentale» da Simone Loose, responsabile dell'Institute for wine and beverage business dell'ateneo tedesco, si dice condizionato anche da ulteriori fattori negativi come la riduzione dei consumi per motivi salutistici, lo spostamento di preferenze dalda altre bevande (soprattutto nel mercato Usa) e dalle politiche restrittive sugli alcolici, a cui vanno aggiunge le incognite sui dazi all'import del prossimo governo Trump e le scelte politiche della Cina.