Anteprima24.it - Giro di boa per la Catillo Benevento, domenica le cinghialesse affrontano Caserta al Pala Miwa

Tempo di lettura: < 1 minutoOttenuta la vetta della classifica con una gara da recuperare, laSrl Cestisticainizia ilne di ritorno con il morale alle stelle e la giusta determinazione per continuare a fare bene., la squadra di coach De Martino affronterà, tra le mura amiche, la Young Juve, nella gara valida per la prima giornata di ritorno. La compaginena si presenta alda penultima della classe con quattro punti, ottenuti nei match contro Marigliano e Salerno. A trascinare sin qui la Young Juveè stata la coppia Buhus-Bernardo, coadiuvate da Hristova e Sperandio. Situazione di classifica completamente diversa per la, che dopo la scorsa giornata ha riagganciato la prima posizione in classifica, condivisa con Campi Flegrei e la Pol.