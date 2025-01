Lanazione.it - Gioielli, la sfida alla frenata: "Expo per tornare a correre"

Trolley pronto, agenda di lavoro a portata di mano, registro degli ordini nuovo di zecca. Perchè a Vicenzaoro si costruisce l’anno appena nato che si consolida con Oroarezzo a maggio per poi splittare nelle fiere d’autunno. Il metronomo dell’oro riparte da Vincenza dove venerdì si apre la Fiera: qui Ieg porta ogni anno buyer da tutto il mondo. Che confermano la presenza tra gli stand anche per l’evento di gennaio, nonostante il vento dell’instabilità che continua a soffiare sui mercati internazionali. Da Arezzo oltre duecento aziende hanno già il navigatore impostato in direzione Veneto: è una delle fiere più attese non solo dagli imprenditori, ma pure dagli analisti per capire che hanno sarà. Per gli espositori, si tratta di un appuntamento strategico perchè "serve a gettare le basi per il lavoro di tutto l’anno", dice Giordana Giordini presidente di Confindustria Orafi.