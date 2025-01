Giallo sulla morte di Marianna Pisciotta logopedista trovata senza vita con un colpo di pistola al petto nella casa del compagno La famiglia tuona | Non si è suicidata!

Leggi su Dayitalianews.com

Si continua a indagaredidi 36 anni rilo scorso 7 gennaio indela Carbonara di Nola, in provincia di Napoli. La donna, originaria di Marigliano ma residente a Battipaglia, in provincia di Salerno, è stata ridelcon undial cuore. È stato proprio il43enne a ritrovare il corpo della fidanzata e a dare l’allarme, ma quando sono arrivati i medici dell’1-1-8 ormai non c’era più niente da fare.Le indaginidiSono state avviate le indagini e la Procura ha aperto un fascicolo per omicidioso legato alla presunta omessa custodia dell’arma, che ildella donna deteneva regolarmente. Come atto dovuto il 43enne è stato iscritto nel registro degli indagati.