Genova | Orlando ' sceglieremo candidato prima di c destra c' è patrimonio programmatico'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Quando perdi di un punto capisci anche che ci sono grandi potenzialità sulle quali lavorare. Quando poi sei davanti a Spezia, ae a Savona, cioè in tre capoluoghi su quattro, ti rendi conto che c'è un lavoro che deve essere portato a compimento. Dovessi scommettere, direi che ilsindaco lo sceglieràil centrosinistra. Il comunicato stampa che ha fatto il centrol'altro giorno era un capolavoro di bizantinismo. Si diceva che, tra gli altri nomi - quindi non venivano esclusi altri nomi - era ben vista l'ipotesi Piciocchi, la quale comunque deve essere sottoposta, nell'arco di un mese, alla valutazione del centroa livello nazionale. Se fossi nei panni di Piciocchi, preferirei non averne troppi, di via libera di questo genere". Lo dice il consigliere regionale Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea, in una intervista al Secolo XIX.