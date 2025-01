Calciomercato.it - Garnacho tra Juve e Napoli? Arriva l’offerta da 70 milioni

Azzurri e bianconeri si contendono l’argentino del Manchester United per il quale è stata presentata una proposta superKvaratskhelia al Paris Saint-Germain ormai ci siamo. Il traguardo finale è ormai prossimo e il georgiano dovrebbe presto lasciaree diventare un nuovo calciatore della compagine francese.Alejandropiace antus: sull’argentino piomba il Tottenham (LaPresse) – Calciomercato.itIl club partenopeo, per rimpiazzarlo, sta pensando a diversi profili e guarda soprattutto in Inghilterra. Alejandroe Timo Werner sono tra i preferiti della lista di Manna, specialmente l’argentino, ma la pista che porta al calciatore del Manchester United potrebbe vedere presto dei cambiamenti importanti. Uno riguarda l’interesse dellantus, rilanciato soprattutto dall’Inghilterra nelle scorse ore, l’altro riguarda proprio il Tottenham.