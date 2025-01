Napolipiu.com - Garnacho-Napoli, tifosi United in rivolta: “Non vendetelo”. Ma Amorim apre alla cessione

in: “Non”. Ma">Il talento argentino potrebbe lasciare Manchester: l’allenatore lo considera una riserva. I fan inglesi invadono i social per bloccare la trattativa con gli azzurri.Il possibile trasferimento di Alejandroalha scatenato un vero e proprio terremoto social in Inghilterra. Da quando è emerso l’interesse del club azzurro, idel Manchesterhanno letteralmente invaso Instagram, TikTok, Facebook e X per protestare contro la possibiledel giovane talento argentino.Per i supporters dei Red Devils la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, mentre in Italia se ne parla da giorni come possibile sostituto di Kvaratskhelia. La situazione tecnica del classe 2004, tuttavia, potrebbe favorire la sua partenza: il nuovo allenatorenon lo considera una prima scelta nel suo 3-4-2-1, preferendo Fernandes e Diallo sulla trequarti.