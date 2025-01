Iltempo.it - Freccia AV-velenata: sabotaggi ai treni? Ecco gli incidenti sospetti

E se dietro i ripetuti guasti alle linee ferroviarie ci fosse una regia? Se non si trattasse di semplici disservizi, ma di atti dolosi per colpire i vertici di Fs e attaccare allo stesso tempo il governo nella persona del ministro Matteo Salvini? A queste domande dovrà rispondere l'autorità giudiziaria. Il Gruppo Ferrovie dello Stato ieri mattina ha presentato un esposto alla Digos che a sua volta lo trasmetterà alla Procura di Roma affinché accerti la verità. La società sottolinea «circostanze altamente sospette» e come «gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stiano destando più di qualche interrogativo».