Pronosticipremium.com - Frattesi e Inter ai ferri corti, la Roma ha il contratto pronto: fine mercato bollente

È terminato con il punteggio di 2-2 il recupero della diciannovesima giornata tra Bologna e, una gara che fa sicuramente felice Conte ma che riserva una notizia potenzialmenteessante anche per i giallorossi. Niente titolarità perneanche ieri, nonostante un centrocampo dei nerazzurri che vede out per infortunio Calhanoglu e Mkhitaryan. Per il classe ’99 una ventina di minuti circa, neanche male considerato che ne aveva accumulati 72 nelle precedenti 9 di campionato, ma non bastano per placare le voci diche vedrebbero il giocatore desideroso di tornare nella sua.Inzaghi ha giustificato il tutto con un “non sta benissimo fisicamente”, al quale è difficile credere in tempo die considerati i fatti delle ultime settimane, e a fare il punto di oggi è il Corriere dello Sport.