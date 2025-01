Romadailynews.it - Follow the Money: ISGAP presenta a Roma l’indagine sui fondi destinati a promuovere ideologie antidemocratiche

L’Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (), organizzazione internazionale impegnata nel contrasto all’antisemitismo contemporaneo ed ai radicalismi, hato presso il Centro Studi Americani dialcuni risultati dithe, un progetto di ricerca avanzato che ha individuato e analizzato flussi finanziari non tracciati diretti ad organizzazioni occidentali provenienti da regimi che promuovonoradicali,e antisemite o che sostengono il terrorismo internazionale.“I Fratelli Musulmani, in particolare attraverso il Qatar, utilizzano il soft power per influenzare i gangli delle nostre società democratiche attraverso milioni di dollari di finanziamenti non chiari. L’agenda di questa organizzazione mira in particolare a diffondere l’antisemitismo all’interno delle università per frammentare gli Stati Uniti e gli Stati europei, con l’obbiettivo finale dila creazione di un nuovo Califfato.