Flos B&B Italia Group S p A Piero Gandini nominato Presidente Esecutivo

B&BS.p.A. (assieme alle sue controllate, il “Gruppo”), leader globale nel settore del design di alta gamma, annuncia la nomina dicomedel Gruppo con effetto immediato.torna a ricoprire un ruolo apicale alla guida del Gruppo che aveva contribuito a creare nel novembre 2018. La sua nomina rappresenta un passo strategico per il Gruppo, con l'obiettivo di confermare il proprio ruolo di riferimento nell'eccellenza del design a livello globale.vanta una lunga e prestigiosa esperienza nel settore del design d'alta gamma e ha iniziato la sua carriera imprenditoriale come art director proprio in, acquisita dal padre Sergio nel 1964. Sotto la sua guida come Amministratore Delegato ediper oltre 20 anni, l'azienda ha intrapreso un percorso di grande crescita e sviluppo internazionale, consolidandosi come leader nel settore e come riferimento globale per l'innovazione e l'avanguardia del design.