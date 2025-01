Ilgiorno.it - Fiamme sul tetto del condominio: "Residenti evacuati ma nessun ferito"

Leggi su Ilgiorno.it

A fuoco ildi una Concorezzo. Intorno alle 9 di ieri una colonna di fumo ha cominciato ad alzarsi nel cielo mentre leavvolgevano ildi unin via Don Girotti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri mentre i condomini venivano fatti evacuare. Autopompa, autoscala e due autobotti, oltre al carro soccorso e alla vettura del funzionario di guardia, si sono messi al lavoro, mentre il sindaco Mauro Capitaraccomandava in via precauzionale ai cittadini che risiedono nella zona a sud di Concorezzo compresa tra via Pio X e via Lazzaretto di tenere chiuse le finestre. L’incendio è stato per fortuna domato dai vigili del fuoco senza cheo rimanesse. Sul posto è intervenuta anche l’assessora ai Servizi sociali, Laura Della Bosca per parlare con i condominie capire se c’erano persone in difficoltà, mentre la viabilità del quartiere è rimasta a lungo chiusa al traffico.