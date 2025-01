Donnapop.it - Fedez non si smentisce mai, a Sanremo canta una cover “contro” Chiara Ferragni: ecco il brano scelto

Il Festival disi avvicina a grandi passi, e con esso le inevitabili anticipazioni e polemiche. In queste ore, un’indiscrezione clamorosa è trapelata grazie al giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha rivelato un retroscena piccante riguardante la serata delle. Secondo quanto emerso,canterà una canzone che è un vero e proprio attacco a!Volete sapere di chesi tratta? Scopritelo nel prossimo paragrafo.qualecanterà a2025Secondo Parpiglia,pronto a duettare con Marco Masini sulle note delBella stronza. Chiunque conosca la canzone sa bene di cosa si tratta, ma per i meno informati, basta fare una ricerca online per ascoltarla e leggere il suo testo provocatorio. Se ilfosseto da altri artisti, l’interesse sarebbe forse minimo, ma quando il protagonista è, con il suo passato turbolento e le polemiche legate all’ex moglie, il palco dell’Ariston potrebbe trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia mediatico.