Inter-news.it - Emerson Royal si dà arie: «Siamo il Milan, siamo troppo forti!»

Leggi su Inter-news.it

, terzino brasiliano del, ha parlato della sua squadra esaltandola nonostante una posizione in classifica negativa. Ad oggi rossoneri a meno 13 dall’Inter e a meno 16 dal Napoli.– Il, con la nuova cura Sergio Conceicao, sembra essersi ripreso anche se ultime vittorie sono stante molto fortunose, sia in Supercoppa che martedì in campionato contro il Como. A parlare dei rossoneri ci ha pensato il terzino brasiliano. Intercettato da Sport Mediaset, queste le sue parole dove si dà anche un po’ di: «Noiil. Ma dobbiamo avere continuità, abbiamo vinto la Supercoppa, poi abbiamo pareggiato col Cagliari e poi abbiamo di nuovo vinto col Como. Lavorando come squadra in tutte le partite possalire in classifica fino ad arrivare tra le prime quattro.