Donnapop.it - Emanuele Filiberto perde il pelo ma non il vizio: beccato con un’altra donna, si tratta di una Miss, ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

è stato pizzicato cone non è la prima volta che capita: lui e la moglie Clotilde Courau si sono lasciati?A svelare il nuovo flirt del Principe di Savoia ci ha pensato La otra crónica, un magazine spagnolo. Secondo quest’ultimo,e la moglie Clotilde si sarebbero già lasciati e – quindi – non si tratterebbe di un tradimento. Ma cosa c’è di vero? Al momento, ovviamente, nessuno dei diretti interessati parla di quanto accaduto.La fortunata che avrebbe stregato il cuore del Principe è Adriana Abascal, un’imprenditrice messicana ed exMessico. I due si sarebbero mostrati isnieme a un evento mondano, durante il quale si sarebbero comportati come una normalissima coppia: “Di fatto lui è andato alla sfilata non come invitato, ma come accompagnatore di lei”.