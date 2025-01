Secoloditalia.it - Emanuele Filiberto è meloniano. “Senza Giorgia Italia nei guai. Il referendum? Fu truccato, me lo disse…”

Leggi su Secoloditalia.it

“Sai chi fu il primo a parlarmene? Giulio Andreotti. Fu lui ad andare con De Gasperi al Quirinale per parlare con il Re. Non voglio mettergli in bocca una parola importante come ‘broglio’, però.”. Inizia con una specie di scoop, sulRepubblica-Monarchia, l‘intervista al Principedi Savoia, che a “Repubblica” rilascia a Claudio Sabelli Fioretti. Brogli? “Andreotti mi disse che non c’era molta sicurezza sul risultato. Però il Re decise di lasciare l’mettendo la sua persona in secondo piano rispetto aglini, per non spargere ulteriore sangue.”.e il governo Melonidi Savoia, principe di Piemonte e Venezia, parla a ruota libera. Tra gli aneddoti più clamorosi, però, spicca un episodio legato a una sua ex fidanzata, Natasha: “Mi tirò una bottiglia di whisky.